2020-04-29T12:38:04+03:00
Происшествия

Бабушка в Твери переходила дорогу на красный свет и попала под автобус

Пострадавшую госпитализировали
Ирина ТАРАСОВА
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Машина скорой помощи отвезла пострадавшую в больницу, чтобы сделать обследованиеМашина скорой помощи отвезла пострадавшую в больницу, чтобы сделать обследованиеФото: Ирина СЕРГЕЕВА
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29 апреля на Комсомольском проспекте у дома 1/28 в Твери был совершен наезд на пешехода.

Пожилая женщина переходила дорогу на регулируемом пешеходном переходе, когда на нее наехал автобус ЛиАЗ, следующий по маршруту №55.

Свидетели уточняют, что пострадавшая бабушка ни на что не жаловалась, даже оставила расписку водителю, что претензий к нему не имеет. Однако проезжавшая мимо машина скорой помощи отвезла её в больницу, чтобы сделать обследование.

- Со слов водителя, пожилая женщина переходила дорогу на красный свет, - комментируют в Управлении ГИБДД по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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