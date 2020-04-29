Бабушка в Твери переходила дорогу на красный свет и попала под автобус

29 Апр 2020 2020-04-29T12:38:04+03:00

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29 апреля на Комсомольском проспекте у дома 1/28 в Твери был совершен наезд на пешехода.

Пожилая женщина переходила дорогу на регулируемом пешеходном переходе, когда на нее наехал автобус ЛиАЗ, следующий по маршруту №55.

Свидетели уточняют, что пострадавшая бабушка ни на что не жаловалась, даже оставила расписку водителю, что претензий к нему не имеет. Однако проезжавшая мимо машина скорой помощи отвезла её в больницу, чтобы сделать обследование.

- Со слов водителя, пожилая женщина переходила дорогу на красный свет, - комментируют в Управлении ГИБДД по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU