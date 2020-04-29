Жительница Твери совершала покупки на чужую кредитку

29 Апр 2020 2020-04-29T12:17:23+03:00

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В дежурную часть Московского ОП УМВД России по городу Твери обратилась местная жительница, которая сообщила, что с её кредитной карты списали 8000 рублей.

Полицейские установили, карта была утеряна, а спустя время ею оплачивали покупки в одном из сетевых магазинов города. Подозреваемой оказалась 31-летний местная жительница.

Женщину доставили в дежурную часть полиции, где установлено, что злоумышленница находилась в одной очереди с потерпевшей и воспользовалась забытой на кассе картой.

В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по ст.159.3 УК РФ "Мошенничество с использованием электронных средств платежа". Фигурантке грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU