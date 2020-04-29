Два врачебных корпуса Областной клинической больницы Твери перепрофилированы для больных коронавирусом

29 Апр 2020 2020-04-29T12:03:45+03:00

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Для оказания помощи больным с новой коронавирусной инфекцией в Областной клинической больнице Твери полностью перепрофилированы два лечебных корпуса. Они оснащены кислородом, дыхательной аппаратурой, медикаментами.

- Несмотря на коронавирус, не прекратило работу ни одно специализированное отделение областной клинической больницы. Все больные, которые нуждаются в медицинской помощи, получают ее в профильных отделениях. Не прекращала свою работу и областная консультативная поликлиника, амбулаторная медицинская помощь оказывается всем обратившимся пациентам, - рассказал заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ "Областная клиническая больница" Александр Старцев.

Сотрудники полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты, а те, кто работает с инфекционными пациентами, еженедельно проходят тестирование на коронавирусную инфекцию.

Напомним, по данным на 29 апреля, в Тверской области выявлено 11 новых случаев коронавируса, 51 пациент выписан из больниц, еще 466 остаются под наблюдением медиков, один скончался.

ИСТОЧНИК KP.RU