Под Тверью женщина-опекун убила малолетнюю девочку
Трагедия произошла в деревне Кривцово Калининского района Тверской области 26 апреля.
По версии следствия, 41-летняя женщина, являясь опекуном полуторагодовалой девочки, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, закрыла ребенку нос и рот и удерживала так до наступления смерти малолетней.
Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тверской области в отношении опекуна возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ. Фигурантке предъявлено обвинение в убийстве.
Следователям и криминалистам в результате слаженной работы удалось задержать предполагаемую преступницу по горячим следам.
- Обвиняемая допрошена, произведен осмотр ее жилища, собран характеризующий материал в отношении всех членов ее семьи, допрошены соседи, назначен ряд судебных экспертиз, - сообщили в прессслужбе регионального СКР.
В ближайшее время судом будет принято решение об избрании в отношении фигурантки меры пресечения.
Также, в рамках расследования уголовного дела будет дана уголовно-правовая оценка действиям или бездействию должностных лиц органов системы профилактики.
Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU