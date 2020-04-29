2020-04-29T13:45:32+03:00
Происшествия

Под Тверью женщина-опекун убила малолетнюю девочку

Обвиняемая задержана и находится под стражей
Ольга ТРОФИМОВА
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Женщина была задержана по горячим следам и находится под стражей Фото: СУ СК РФ по Тверской областиЖенщина была задержана по горячим следам и находится под стражей Фото: СУ СК РФ по Тверской области
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Трагедия произошла в деревне Кривцово Калининского района Тверской области 26 апреля.

По версии следствия, 41-летняя женщина, являясь опекуном полуторагодовалой девочки, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, закрыла ребенку нос и рот и удерживала так до наступления смерти малолетней.

Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тверской области в отношении опекуна возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ. Фигурантке предъявлено обвинение в убийстве.

Следователям и криминалистам в результате слаженной работы удалось задержать предполагаемую преступницу по горячим следам.

- Обвиняемая допрошена, произведен осмотр ее жилища, собран характеризующий материал в отношении всех членов ее семьи, допрошены соседи, назначен ряд судебных экспертиз, - сообщили в прессслужбе регионального СКР.

В ближайшее время судом будет принято решение об избрании в отношении фигурантки меры пресечения.

Также, в рамках расследования уголовного дела будет дана уголовно-правовая оценка действиям или бездействию должностных лиц органов системы профилактики.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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