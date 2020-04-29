В Тверской области задержана воровка-карманница

29 Апр 2020 2020-04-29T11:12:13+03:00

Она украла у мужчины 10 000 рублей

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В дежурную часть МО МВД России "Торжокский" обратился 35-летний житель Торжка.

Заявитель рассказал, что является работником одного из промтоварных магазинов города. Находясь в торговом зале, он обнаружил пропажу денежных средств, которые находились в кармане его куртки. Ущерб составил 10 000 рублей.

С помощью камер видеонаблюдения в магазине полицейские установили подозреваемую. Ею оказалась неработающая 44-летняя жительница Торжокского района.

Женщина задержана и доставлена в отдел полиции, где созналась в содеянном. Деньги она успела потратить.

За кражу ей грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU