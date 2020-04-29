Количество зараженных коронавирусом в Тверской области возросло до 518 человек

29 Апр 2020 2020-04-29T10:57:33+03:00

Пациенты изолированы и находятся под наблюдением медиков Фото: Александр ГЛУЗ

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В Тверской области за сутки коронавирусом заразились 11 человек. Данные сообщил 29 апреля региональный оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

Общее количество зараженных с начала пандемии составило 518 человек.

Среди муниципалитетов больше всего заболевших в Твери - 167, Конаковском районе - 122, Кимрах - 109.

Под наблюдением врачей продолжают оставаться 466 пациентов, они изолированы. Количество выздоровевших за последние сутки увеличилось на 12 человек – до 51.

Один из заболевших COVID-19 скончался.

В Тверскй области, в связи с режимом повышенной готовности, продолжает действовать запрет на посещение мест массового скопления горожан, ограничено посещение детских и спортивных площадок, парков и скверов.

В стране за минувшие сутки зафиксировано 3 903 новых случаая коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU