Госавтоинспекция Тверской области опубликовала график работы МРЭО в майские праздники
Госавтоинспекция Тверской области опубликовала график работы подразделений МРЭО в майские праздники. Согласно графику, прием граждан в период майских праздничных дней в регистрационно-экзаменационных подразделениях будет осуществляться:
30 апреля - согласно утвержденному графику;
1, 2, 3, 4, 5 мая - выходные дни;
6-8 мая – согласно утвержденному графику работы подразделений в указанные дни недели;
9, 10, 11 мая – выходные дни. Госавтоинспекция Тверской области напоминает, что в связи с режимом повышенной готовности из-за коронавируса, граждан просят минимизировать посещение регистрационно-экзаменационных подразделений.
ИСТОЧНИК KP.RU