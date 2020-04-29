2020-04-29T09:38:40+03:00
Общество

Госавтоинспекция Тверской области опубликовала график работы МРЭО в майские праздники

Гражданам рекомендовано воздуржаться от посещения подразделений
Ольга ТРОФИМОВА
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Госавтоинспекция Тверской области опубликовала график работы МРЭО в майские праздникиГосавтоинспекция Тверской области опубликовала график работы МРЭО в майские праздникиФото: Кирилл ЧАЩИН
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Госавтоинспекция Тверской области опубликовала график работы подразделений МРЭО в майские праздники. Согласно графику, прием граждан в период майских праздничных дней в регистрационно-экзаменационных подразделениях будет осуществляться:

30 апреля - согласно утвержденному графику;

1, 2, 3, 4, 5 мая - выходные дни;

6-8 мая – согласно утвержденному графику работы подразделений в указанные дни недели;

9, 10, 11 мая – выходные дни. Госавтоинспекция Тверской области напоминает, что в связи с режимом повышенной готовности из-за коронавируса, граждан просят минимизировать посещение регистрационно-экзаменационных подразделений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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