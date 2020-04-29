В Твери мужчина-пассажир получил травмы в автобусе

29 Апр 2020 2020-04-29T08:44:02+03:00

ДТП произошло на улице Громова Фото: УГИБДД России по Тверской области

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ДТП произошло вечером, 28 апреля, в районе дома №4 по улице Громова, в Твери.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что 56-летний водитель, управляя автобусом "ЛИАЗ 429260", следовавшим по маршруту №211, при резком торможении допустил падение 57-летнего мужчины-пассажира, который сидел на заднем сиденье.

В результате ДТП пассажир с полученными травмами бригадой скорой помощи доставлен в больницу, после оказания медицинской помощи госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU