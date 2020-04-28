2020-04-28T21:50:22+03:00
75 лет Великой Победы

Поздравить с Днем Победы праздничной открыткой жители Твери могут не выходя из дома

Представленная серия является лимитированной
Ирина ТАРАСОВА
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Жители Твери могут отправить красивую открытку из лимитированной серии. Фото: Почта РоссииЖители Твери могут отправить красивую открытку из лимитированной серии. Фото: Почта России
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До Дня Победы остается совсем немного времени. В преддверии праздника жители Твери могут отправить красивую открытку из лимитированной серии. Причем сделать это можно онлайн, не выходя из дома.

Серию праздничных открыток, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, запустила Почта России, объясняя это так: «Живая» открытка – это напоминание о том, что мы вместе, несмотря на то, что вынуждено не можем быть рядом».

Вся серия виртуальных открыток доступна на сайте Почта Маркет в разделе, посвященном 9 мая. Стоимость одной открытки с учетом доставки в любую точку России составляет 149 рублей.

- При оформлении необходимо указать адресата и добавить свой текст. Открытка будет отправлена по указанному адресу, а почтальон опустит ее бумажную версию в почтовый ящик. Каждой открытке присваивается трек-номер. Отследить ее путь можно на официальном сайте компании www. pochta. ru или в мобильном приложении, - комментирует Почта России.

Отправить их можно не выходя из дома. Фото: Почта России

Отправить их можно не выходя из дома. Фото: Почта России

ИСТОЧНИК KP.RU

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