Спасатели МЧС провели дезинфекцию на железнодорожном вокзале в Твери

28 Апр 2020 2020-04-28T21:08:41+03:00

Спасатели МЧС провели дезинфекцию железнодорожного вокзала в Твери Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Здание обработали изнутри и снаружи в целях профилактики коронавируса

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28 апреля в здании железнодорожного вокзала в Твери силами МЧС России была проведена специальная санитарная обработка. Спецрастворами здание было обработано снаружи и изнутри. На наружной территории также была проведена обработка транспортных узлов, перронов, переходов.

Внутри здания пециалисты дезинфицировали основные залы, служебные помещения, входные группы, лифты и лестничные марши, а также места общего пользования, поручни, турникеты и перила.

Работа проводилась с соблюдением правил безопасности: спасатели работали в защитных костюмах и с использованием средств индивидуальной защиты. Обрабатывали спирто- и хлорсодержащими растворами, которые безвредны для людей и животных.

- Масштабные работы по обработке социально значимых объектов силами МЧС России будут продолжены, - сообщили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU