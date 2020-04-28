Спасатели МЧС провели дезинфекцию на железнодорожном вокзале в Твери
28 апреля в здании железнодорожного вокзала в Твери силами МЧС России была проведена специальная санитарная обработка. Спецрастворами здание было обработано снаружи и изнутри. На наружной территории также была проведена обработка транспортных узлов, перронов, переходов.
Внутри здания пециалисты дезинфицировали основные залы, служебные помещения, входные группы, лифты и лестничные марши, а также места общего пользования, поручни, турникеты и перила.
Работа проводилась с соблюдением правил безопасности: спасатели работали в защитных костюмах и с использованием средств индивидуальной защиты. Обрабатывали спирто- и хлорсодержащими растворами, которые безвредны для людей и животных.
- Масштабные работы по обработке социально значимых объектов силами МЧС России будут продолжены, - сообщили в пресс-службе ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU
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