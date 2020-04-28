2020-04-28T20:57:33+03:00
Происшествия

В Тверской области мужчина незаконно проник в чужой дом

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
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Обстоятельства совершенного преступления устанавливают следователиОбстоятельства совершенного преступления устанавливают следователиФото: Евгения ГРЕБЕНИК
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Следственным отделом по городу Кимры СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего мужчины, подозреваемого в незаконном проникновении в жилище против воли проживающего в нем лица.

По версии следствия, 7 февраля 2020 года мужчина, осознавая, что не имеет законных оснований на нахождение в доме деревни Зверево Кимрского района, который принадлежит другому гражданину, незаконно проник в строение через входную дверь.

Обстоятельства совершенного преступления устанавливают следователи. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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