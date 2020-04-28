Мост через Тьмаку в Твери строят по графику

28 Апр 2020 2020-04-28T20:44:57+03:00

Мост строят, но с названием еще не определились Фото: администрация Твери

Сдать объект должны в декабре 2020 года

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В Твери продолжается строительство моста через Тьмаку, который свяжет набережную Михаила Ярославича и Остров Памяти уОбелиска Победы.

Строить объект начали весной. Работы идут в соответствии с графиком. Завершить строительство подрядчик должен в декабре 2020 года. За ходом работ следят представители администрации Твери.

Напомним, что мост будет арочным однопролётным, шириной 5,5 метров, длиной 88,36 метров. На стройплощадке установлено видеонаблюдение.

На прошлой неделе горожанам предложили выбрать название для моста. Проголосовать можно в социальных сетях и на сайте администрации Твери в рубрике "Опросы". Кроме семи предложенных вариантов голосующие могут предложить свой.

ИСТОЧНИК KP.RU