Всероссийский фото-флешмоб «Это наша Победа» поддержали тверские полицеские

28 Апр 2020 2020-04-28T20:35:58+03:00

Одним из таких объектов стал «Обелиск Победы». Фото: УМВД России по Тверской области

Присоединиться к акции могут все желающие

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В преддверии празднования 75-летия Великой Победы сотрудники УМВД России по Тверской области поддержали Всероссийский фото-флешмоб «Это наша Победа», начатый Главным управлением по противодействию экстремизму МВД России.

Суть акции - до 9 мая на сайте УМВД России по Тверской области и официальных аккаунтах в социальных сетях размещать стилизованные фотографии с изображениями достопримечательностей города Твери.

Одним из таких объектов стал «Обелиск Победы», посвященный победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Открытие комплекса состоялось 16 декабря 1970 года в день 29-й годовщины освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков. Он открывается треугольной площадью, от которой идет эспланада — широкая бетонированная аллея. Она переходит в консоль, висящую над водой. От консоли лестница приводит к вечному огню с метрономом, имитировавшим удары человеческого сердца. Факел у 48-метрового обелиска зажигают в особо торжественных случаях. Мемориальный комплекс является традиционным местом празднования Дня Победы и Дня освобождения Калинина от немецко-фашистких захватчиков.

Всем неравнодушным гражданам предлагают поддержать Всероссийский патриотический фото-флешмоб «Это наша Победа». Фото выкладывать с хештегами: #РодныеСпасибо, #Победа75, #ЭтоНашаПобеда.

ИСТОЧНИК KP.RU