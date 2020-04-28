По случаю юбилея Победы в Твери высадили аллею сирени

28 Апр 2020 2020-04-28T20:10:12+03:00

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По случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне Тверь приняла участие во всероссийской акции "Женское лицо Победы". В рамках акции в детском саду №163 педагоги высадили 25 кустов сирени.

Саженцы предоставили организаторы акции – общественная организация "Союз женщин России". Сирень в рамках акции посадили во многих российских городах.

- В связи с эпидемиологической ситуацией работы по посадке сирени проводились силами педагогического состава детского сада, без участия детей, - отметили в администрации города. - В дальнейшем ухаживать за аллеей вместе с воспитателями будут юные воспитанники детского сада.

ИСТОЧНИК KP.RU