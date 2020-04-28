В Тверской области объемы строительства жилья растут, но не по плану

28 Апр 2020 2020-04-28T19:38:56+03:00

В 2020 году в регионе должны ввести до 724 тыс. кв. м. жилья

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Вопрос жилищного строительства в регионе в непосредственной связи с нацпроектом «Жильё и городская среда» стал одним из основных в повестке заседания областного правительства. Его 28 апреля провёл губернатор Игорь Руденя.

Глава региона напомнил, что по инициативе президента Владимира Путина для стимулирования жилищного строительства в период пандемии утверждена программа льготной ипотеки под 6,5% годовых.

– Принят и ряд других мер по поддержке отрасли. Они будут содействовать успешной реализации нацпроекта «Жильё и городская среда» в том числе и в Тверской области, – сказал Игорь Руденя.

Согласно этому нацпроекту в регионе в ближайшие четыре года планируется построить 4,5 млн кв. м. жилья (как многоквартирных домов, так и индивидуальных).

Темп задан. Объемы жилищного строительства в Верхневолжье растут. Если в 2018 году было введено в строй 424,8 тыс. кв. м. жилого фонда, то в 2019-м – уже 639,7 тыс. Правда, в планах значились все 650 кв. м.

В этом году поставлена задача построить еще 724 тыс. кв м. жилья.

По итогам первого квартала введено в строй 120,7 тыс. кв. м. Это на 12% больше, чем за первые три месяцы в прошлом году. Но меньше, чем планировалось - 180 кв. м.

Добавим, что за три месяца 2020 года в регионе построено 18 многоэтажек: 11 - в Твери, пять - в Калининском районе и две - в Торжке.

ИСТОЧНИК KP.RU