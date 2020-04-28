Два магазина с курительными смесями оштрафовали в Твери за нарушение режима повышенной готовности
Во вторник, 28 апреля, специалисты департамента экономического развития Администрации города совместно с сотрудниками Центрального отдела полиции УМВД России по городу Твери провели рейд по контролю за соблюдением режима повышенной готовности.
В ходе проверки были проверены точки розничной торговли. А именно, два магазина на Тверском проспекте, занимающиеся продажей вейпов, кальянов, курительных смесей.
В нарушение режима повышенной готовности из-за коронавируса, который действует в регионе с 17 марта, магазины работали в обычном режиме. В момент проведения рейда каждый из магазинов посетило не менее 10 человек.
В отношении нарушителей возбуждены административные производства, им грозят штрафы от 30 до 50 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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