В Тверской области суд заблокировал сайты с видео об изменении работы приборов учета
Прокуратура Молоковского района в ходе мониторинга сети Интернет выявила 14 интернет-страниц, содержащих видео с информацией о способах остановки счетчиков холодной, горячей воды и электрической энергии. Ресурс содержал инструкцию о способах хищения энергоресурсов и сокращения коммунальных платежей.
Зайти на страницу мог любой пользователь, без предварительной регистрации.
Прокуратурой района в суд направлены административные исковые заявления о признании указанной информации запрещенной для распространения на территории РФ.
Требования прокуратуры удовлетворены. Исполнение судебных решений находится на контроле в прокуратуре района.
ИСТОЧНИК KP.RU