2020-04-28T18:11:43+03:00
Общество

В Тверской области суд заблокировал сайты с видео об изменении работы приборов учета

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области суд заблокировал сайты с видео об изменении работы приборов учета Фото: архив "КП"В Тверской области суд заблокировал сайты с видео об изменении работы приборов учета Фото: архив "КП"
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Прокуратура Молоковского района в ходе мониторинга сети Интернет выявила 14 интернет-страниц, содержащих видео с информацией о способах остановки счетчиков холодной, горячей воды и электрической энергии. Ресурс содержал инструкцию о способах хищения энергоресурсов и сокращения коммунальных платежей.

Зайти на страницу мог любой пользователь, без предварительной регистрации.

Прокуратурой района в суд направлены административные исковые заявления о признании указанной информации запрещенной для распространения на территории РФ.

Требования прокуратуры удовлетворены. Исполнение судебных решений находится на контроле в прокуратуре района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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