2020-04-28T17:04:43+03:00
Общество

Стала известна средняя продолжительность жизни в Тверской области

Ожидаемая продолжительность жизни в регионе самая низкая в ЦФО
Виктория ТУШКОВА
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Женщины по статистике живут дольше мужчин - в среднем на 10,7 лет.Женщины по статистике живут дольше мужчин - в среднем на 10,7 лет.Фото: Алексей ИГНАТОВИЧ
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Тверьстат опубликовал сведения о продолжительности жизни населения Тверской области. Согласно представленной статистике (специалисты отмечают, что это предварительные данные) продолжительность жизни среднестатистического тверичанина - 71,2 года.

К сожалению, эта цифра ниже, чем среднероссийский показатель. Среднестатистический россиянин живёт на 2,1 года дольше. В сравнении с показателями по Центральному федеральному округу мы тоже отстаём - на 3,3 года. Специалисты также отмечают, что ожидаемая продолжительность жизни в будущие годы в Тверской области самая низкая среди субъектов ЦФО.

Интересно, что жизнь горожан в среднем на 1,5 года дольше, чем жизнь селян.А женщины по-прежнему живут дольше мужчин - в среднем на 10,7 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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