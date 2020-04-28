Тверь готовится к 9 мая: в городе обновили парк Победы и комплекс Обелиска

28 Апр 2020 2020-04-28T16:41:25+03:00

Около Обелиска Победы почистили гранитные плиты и заменили те, что отслужили своё. Фото: администрация Твери.

Изменить размер текста: A A

Несмотря на то, что торжества, посвящённые Дню Победы, в этом году перенесены из-за коронавируса, Тверь обновляют к великой дате. В первую очередь речь идёт о благоустройстве памятных мест: парка Победы, комплекса Обелиска Победы и воинских захоронений.

В парке Победы уже отремонтировали Пантеон памяти и фонтан, который должен заработать в этом году впервые за 30 лет. Вдоль экспозиции военной техники брусчаткой вымостили дорожки.

Около Обелиска Победы почистили гранитные плиты и заменили те, что отслужили своё. Специалисты проверили газовую горелку и подремонтировали её, почистили также горелку Вечного огня и отремонтировали ступеньки на спуске к нему.

Ко Дню Победы у мемориалов Твери также должны зацвести тюльпаны.

Новые дорожки. Фото: администрация Твери

Вечный огонь почистили. Фото: администрация Твери

Пантеон отремонтировали. Фото: администрация Твери.

ИСТОЧНИК KP.RU