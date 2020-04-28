28 Апр 2020 2020-04-28T15:55:02+03:00

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В Тверской области ожидается ухудшение погоды. О неблагоприятных природных явлениях, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, предупреждает ГУ МЧС России по Тверской области.

По сообщению синоптиков, 29 апреля на территории Верхневолжья пройдут дожди, местами сильные. Усилится западный ветер, порывы будут достигать 12-17 м/с.

Ночные температуры составят 0... +5 градусов, днем +5... +10.

ГУ МЧС России по Тверской области напоминает жителям и гостям региона, что при усилении ветра следует ограничить выход из зданий, не прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, под крышами домов и деревьями - это может быть опасно для жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU