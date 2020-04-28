2020-04-28T15:55:02+03:00
Общество

В Тверской области ожидается ухудшение погоды

Синоптики прогнозируют сильный ветер и дожди
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области синоптики обещают дождь и сильный ветерВ Тверской области синоптики обещают дождь и сильный ветерФото: Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области ожидается ухудшение погоды. О неблагоприятных природных явлениях, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, предупреждает ГУ МЧС России по Тверской области.

По сообщению синоптиков, 29 апреля на территории Верхневолжья пройдут дожди, местами сильные. Усилится западный ветер, порывы будут достигать 12-17 м/с.

Ночные температуры составят 0... +5 градусов, днем +5... +10.

ГУ МЧС России по Тверской области напоминает жителям и гостям региона, что при усилении ветра следует ограничить выход из зданий, не прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, под крышами домов и деревьями - это может быть опасно для жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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