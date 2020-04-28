Подросток, укравший деньги у матери, стал фигурантом уголовного дела в Тверской области

28 Апр 2020 2020-04-28T15:34:43+03:00

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В Тверской области следственным отделом по городу Кимры СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, которого обвиняют в краже денег у матери ( п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ).

По версии следствия, ночью, 13 марта, парень, находясь по месту жительства в Кимрах, взял из сумки матери банковскую карту и через банкомат обналичил с нее 2000 рублей. Деньги юноша потратил и вернулся домой.

- Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области. - Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU