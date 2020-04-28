2020-04-28T15:34:43+03:00
Происшествия

Подросток, укравший деньги у матери, стал фигурантом уголовного дела в Тверской области

Ведется следствие
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Следователи расследуют уголовное дело о кражеСледователи расследуют уголовное дело о кражеФото: Евгения ГРЕБЕНИК
Изменить размер текста:

В Тверской области следственным отделом по городу Кимры СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, которого обвиняют в краже денег у матери ( п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ).

По версии следствия, ночью, 13 марта, парень, находясь по месту жительства в Кимрах, взял из сумки матери банковскую карту и через банкомат обналичил с нее 2000 рублей. Деньги юноша потратил и вернулся домой.

- Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области. - Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Депутат Госдумы РФ Светлана Максимова госпитализирована с пневмонией в Твери
В Тверской области ожидается ухудшение погоды
Подросток, укравший деньги у матери, стал фигурантом уголовного дела в Тверской области
В Тверской области дачные воры украли ноутбук у жителя соседнего региона
В Тверской области полицейские задержали наркоторговца
В Тверской области из аварийного жилья должны расселить больше 5000 человек
На коронавирус в Тверской области протестировали 24 319 человек
Житель Тверской области взял покататься иномарку своего знакомого и попал в ДТП
В Твери водитель легковушки столкнулся с мотоциклистом
Из двора дачного дома жителя Твери злоумышленники украли медь
В Тверской области завершено расследование гибели девочки, которой мать не помогла выбраться из реки
В Тверской области коронавирусом заболели еще девять человек
Водитель без прав сбил мотоциклиста и скрылся в Твери
У Академии ВКО в Твери зацвело одно вишнёвое дерево
Коронавирус в Твери: определёны клиники, где пациентам проводят компьютерную томографию
Жителям Тверской области раздадут миллион защитных масок
Миллион масок подарят жителям Тверской области в связи с коронавирусом
На дороге в Конаковском районе Тверской области погиб мотоциклист
Тверской певец Евгений Окунев свою новую песню посвятил воинам, павшим в боях под Ржевом
Тверской дворец культуры "Пролетарка" приглашает на "Праздник танца" онлайн
В Тверской области будет производиться доставка пенсий на дом