Подросток, укравший деньги у матери, стал фигурантом уголовного дела в Тверской области
В Тверской области следственным отделом по городу Кимры СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, которого обвиняют в краже денег у матери ( п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ).
По версии следствия, ночью, 13 марта, парень, находясь по месту жительства в Кимрах, взял из сумки матери банковскую карту и через банкомат обналичил с нее 2000 рублей. Деньги юноша потратил и вернулся домой.
- Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области. - Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU