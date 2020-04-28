В Тверской области дачные воры украли ноутбук у жителя соседнего региона

28 Апр 2020 2020-04-28T15:24:51+03:00

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В дежурную часть Торопецкого отдела полиции обратился 38-летний житель соседнего региона.

Мужчина пояснил, что неизвестные проникли в его дачный дом, отжали пластиковую входную дверь и похитили ноутбук, инструменты и другие ценные вещи. Ущерб составил 92 000 рублей.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия, опросила свидетелей и соседей.

В ходе розыска выяснилось, что злоумышленников было двое. Ими оказались жители Торопецкого района 32 и 37 лет. Один из мужчин ранее был судим. Похищенные вещи реализовать дачные воры не успели, их вернут владельцу.

За кражу фигурантам грозит до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU