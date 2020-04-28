2020-04-28T13:59:16+03:00
Происшествия

В Тверской области полицейские задержали наркоторговца

Мужчина сбывал наркотики в Андреаполе
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области задержали наркоторговцаВ Тверской области задержали наркоторговцаФото: Олег ЗОЛОТО
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Сотрудники полиции по поступившей оперативной инфомации провели проверку и установили факт сбыта в одном из домов Андреаполя наркотического средства растительного происхождения массой 14 грамм.

По подозрению в сбыте наркотика был задержан 54-летний ранее судимый мужчина. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228.1 УК РФ. Фигуранту грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Ведется следствие. Мужчину проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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