В Тверской области из аварийного жилья должны расселить больше 5000 человек

28 Апр 2020 2020-04-28T13:37:59+03:00

В этом году в новые квартиры из аварийного жилья должны переселить еще 295 жителей региона. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Такие задачи поставлены в адресной программе до сентября 2025 года

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На заседании областного правительства, которое 28 апреля провёл губернатор Игорь Руденя, рассмотрели вопрос переселения граждан из аварийного жилья.

Согласно принятой в регионе адресной программе до 1 сентября 2025 года новые квартиры должны получить 5147 жителей 29 муниципалитетов области. Речь идёт о гражданах, которые проживают в домах, признанными аварийными на 1 января 2017 года. Общая площадь их жилья - больше 89703 кв. м.

Программа реализуется поэтапно. За 2019-й и этот год должно быть расселено 522 жителя из 187 квартир Твери, Ржева, Торжка, Зубцовского, Конаковского, Торопецкого и Бельского районов. Больше всего в Ржеве - 163 человека, в Конаковском и Торопецком районах - 114 и 111 соответственно.

На данный момент в новые квартиры уже переехали 227 человек, осталось решить вопрос ещё 295 граждан.

Во второй этап (2020-2021 годы) включены Тверь, Ржев, Конаково, Нелидовский городской округ, Зубцовский, Сандовский, Старицкий районы. По итогам его реализации жилищные условия улучшат 506 человек.

Участники третьего этапа программы (2021-2022 годы) – Ржев, Конаковский, Спировский районы, Нелидовский и Вышневолоцкий городские округа.

Самыми масштабное расселение запланировано еще на трёх этапах с 2022-го по сентябрь 2025 года.

- Важно при строительстве новых домов сохранять общественные территории и пространства, ориентироваться в этой работе на мнение жителей», - отметил Игорь Руденя.

ИСТОЧНИК KP.RU