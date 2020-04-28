На коронавирус в Тверской области протестировали 24 319 человек
Жителей Тверской области продолжают тестировать на коронавирус. На утро 28 апреля, по данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, в Верхневолжье обследовано 24319 человек, за последние сутки – 1255.
Исследования доступны для всех категорий граждан, которым по постановлению Главного государственного санитарного врача России полагается тестирование.
Их проводят в пяти лабораториях: ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области", ГБУЗ Центр им. В.П. Аваева, ФБУЗ ЦМСЧ №141 ФМБА России, ФГБОУ ВО ТГМУ, Тверской областной станции переливания крови.
Ситуация находится на особом контроле Роспотребнадзора.
Напомним, в Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности. Действует запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок и других мест массового отдыха горожан.
За минувшие сутки в регионе подтверждено девять новых случаев COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU
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