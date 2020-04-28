На коронавирус в Тверской области протестировали 24 319 человек

28 Апр 2020 2020-04-28T13:19:03+03:00

На коронавирус в Тверской области протестиовали 24 319 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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Жителей Тверской области продолжают тестировать на коронавирус. На утро 28 апреля, по данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, в Верхневолжье обследовано 24319 человек, за последние сутки – 1255.

Исследования доступны для всех категорий граждан, которым по постановлению Главного государственного санитарного врача России полагается тестирование.

Их проводят в пяти лабораториях: ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области", ГБУЗ Центр им. В.П. Аваева, ФБУЗ ЦМСЧ №141 ФМБА России, ФГБОУ ВО ТГМУ, Тверской областной станции переливания крови.

Ситуация находится на особом контроле Роспотребнадзора.

Напомним, в Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности. Действует запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок и других мест массового отдыха горожан.

За минувшие сутки в регионе подтверждено девять новых случаев COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU