Житель Тверской области взял покататься иномарку своего знакомого и попал в ДТП

28 Апр 2020 2020-04-28T13:01:54+03:00

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В полицию обратился 24-летний житель Удомли. Мужчина рассказал, что из двора дома пропал его автомобиль "Ниссан".

На месте происшествия полицейские установили, что к потерпевшему в гости приходил знакомый. Мужчины выпили и, когда хозяин дома уснул, гость взял ключи от автомобиля и уехал кататься. Не справившись с управлением, он совершил ДТП и, испугавшись ответственности, бросил машину на месте происшествия и скрылся.

Подозреваемого задержали сотрудники полиции. Им оказался ранее судимый 20-летний местный житель.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное по ч. 1 статьи 166 УК РФ. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Похищенный автомобиль возвращён законному владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU