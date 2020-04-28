2020-04-28T13:01:54+03:00
Происшествия

Житель Тверской области взял покататься иномарку своего знакомого и попал в ДТП

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В Тверской области задержали автоугонщикаВ Тверской области задержали автоугонщикаФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Изменить размер текста:

В полицию обратился 24-летний житель Удомли. Мужчина рассказал, что из двора дома пропал его автомобиль "Ниссан".

На месте происшествия полицейские установили, что к потерпевшему в гости приходил знакомый. Мужчины выпили и, когда хозяин дома уснул, гость взял ключи от автомобиля и уехал кататься. Не справившись с управлением, он совершил ДТП и, испугавшись ответственности, бросил машину на месте происшествия и скрылся.

Подозреваемого задержали сотрудники полиции. Им оказался ранее судимый 20-летний местный житель.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное по ч. 1 статьи 166 УК РФ. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Похищенный автомобиль возвращён законному владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На коронавирус в Тверской области протестировали 24 319 человек
Житель Тверской области взял покататься иномарку своего знакомого и попал в ДТП
В Твери водитель легковушки столкнулся с мотоциклистом
Из двора дачного дома жителя Твери злоумышленники украли медь
В Тверской области завершено расследование гибели девочки, которой мать не помогла выбраться из реки
В Тверской области коронавирусом заболели еще девять человек
Водитель без прав сбил мотоциклиста и скрылся в Твери
У Академии ВКО в Твери зацвело одно вишнёвое дерево
Коронавирус в Твери: определёны клиники, где пациентам проводят компьютерную томографию
Жителям Тверской области раздадут миллион защитных масок
Миллион масок подарят жителям Тверской области в связи с коронавирусом
На дороге в Конаковском районе Тверской области погиб мотоциклист
Тверской певец Евгений Окунев свою новую песню посвятил воинам, павшим в боях под Ржевом
Тверской дворец культуры "Пролетарка" приглашает на "Праздник танца" онлайн
В Тверской области будет производиться доставка пенсий на дом