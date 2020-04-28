В Твери водитель легковушки столкнулся с мотоциклистом
Пострадавшему оказана помощь
Водитель на легковушке наехал на мотоциклиста Фото: УГИБДД России по Тверской области
Изменить размер текста:
Авария произошла вечером, 27 апреля, на улице Взлетной в Твери.
В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что 43-летний водитель, управляя автомобилем "Ваз 21053", столкнулся с мотоциклом "Ирбис RS 250" без регистрационных номеров, под управлением 36-летнего водителя. В результате столкновения водитель на мотоцикле упал на припаркованный "Хендай Элантра".
Водитель мотоцикла с полученными травмами госпитализирован в медицинское учреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU