2020-04-28T12:43:26+03:00
Происшествия

В Твери водитель легковушки столкнулся с мотоциклистом

Пострадавшему оказана помощь
Ольга ТРОФИМОВА
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Водитель на легковушке наехал на мотоциклиста Фото: УГИБДД России по Тверской областиВодитель на легковушке наехал на мотоциклиста Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла вечером, 27 апреля, на улице Взлетной в Твери.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что 43-летний водитель, управляя автомобилем "Ваз 21053", столкнулся с мотоциклом "Ирбис RS 250" без регистрационных номеров, под управлением 36-летнего водителя. В результате столкновения водитель на мотоцикле упал на припаркованный "Хендай Элантра".

Водитель мотоцикла с полученными травмами госпитализирован в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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