2020-04-28T12:06:36+03:00
Происшествия

Из двора дачного дома жителя Твери злоумышленники украли медь

Подозреваемые задержаны
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области злоумышленники украли медь с дачного участкаВ Тверской области злоумышленники украли медь с дачного участкаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В полицию с заявлением о краже обратился 36-летний житель Твери. Мужчина сообщил, что со двора его дачного дома, расположенного в Нелидовском районе, были похищены трубы и медные провода.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе розыска были опрошены соседи и возможные свидетели произошедшего. Личности подозреваемых установили. Ими оказались двое неработающих ранее судимых жителей Нелидовского района в возрасте 22 и 54 лет. Злоумышленники сознались в содеянном. Часть похищенного возвращена владельцу.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

ИСТОЧНИК KP.RU

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