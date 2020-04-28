В Тверской области завершено расследование гибели девочки, которой мать не помогла выбраться из реки

28 Апр 2020 2020-04-28T11:40:43+03:00

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28 марта можно поставить точку в расследовании гибели 7-летней девочки в Тверской области. Напомним, тело ее было обнаружено 9 марта в реке Сыроверка села Чамерово Весьегонского района. В число подозреваемых уже в первые дни попала ее мать.

Делом занимался Отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Тверской области. Причастность матери к гибели дочери подтвердилась: "Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)".

Следствие установило, что днем 8 марта нетрезвая 45-летняя женщина, зная, что дочь не умеет плавать, оставила ее одну на улице у дома, рядом с которым протекает река. Через несколько часов мать вышла проверить дочь а, увидев ее на берегу реки, окликнула. Девочка обернулась и, потеряв равновесие, упала в воду.

Дальнейшее поведение родительницы объяснить сложно. Мать не попыталась спасти дочь самостоятельно и не позвала никого на помощь. После того, как ребенок скрылся под водой, она просто вернулась домой.

- Данное преступление, вызвавшее широкий общественный резонанс, представляло особую сложность в расследовании, - отмечают в СУ СК РФ Тверской области. - На первоначальном этапе, когда не было обнаружено тело ребенка, следствие располагало лишь незначительными данными. Благодаря тесному взаимодействию следователей и криминалистов СК РФ по Тверской области с органом дознания, а также сотрудниками МЧС и волонтерами, оперативности исследования получаемой информации и слаженности работы указанных сотрудников, сначала было обнаружено тело потерпевшей, а затем и собраны необходимые детали.

В ближайшее время материалы следствия будут переданы в суд для рассмотрения по существу. Также возбуждено и расследуется уголовное дело по факту халатности должностных лиц органов системы профилактики.

Обнаружено тело семилетней девочки, пропавшей ранее в Тверской области.В рамках возбужденного следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области уголовного дела по факту безвестного исчезновения малолетней девочки (п. в ч. 2 ст. 105 УК РФ) обнаружено ее тело. Как сообщалось ранее, 8 марта 2020 года в вечернее время в следственный отдел регионального СК России поступило сообщение о том, что в этот день девочка 2013 года рождения, проживающая в селе Чамерово Весьегонского района Тверской области, направилась гулять на улицу рядом со своим домом, и безвестно пропала. Сегодня в ходе предварительного следствия по уголовному делу при проведении поисково-розыскных мероприятий тело ребенка обнаружено сотрудниками МЧС в реке Сыроверка, протекающей на территории селе Чамерово Весьегонского района. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации устанавливаются обстоятельства и причина смерти девочки, назначен ряд судебных экспертиз. Проверяются условия в которых она проживала. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU