Водитель без прав сбил мотоциклиста и скрылся в Твери
Авария произошла днем, 27 апреля, в районе дома №20 на Волоколамском проспекте в Твери.
В Госавтоинспекции Тверской области сообщили, что 36-летний водитель, не имеющий права управления транспортным средством, управляя автомобилем "Рено Логан", при перестроении не уступил дорогу и столкнулся с мотоциклом "S2 YQ 250", под управлением 55-летнего водителя (в мотошлеме), который ехал прямо.
Водитель автомобиля "Рено Логан" с места ДТП скрылся. Позже его разыскали и составили административные материалы.
Пострадавшего мотоциклиста осмотрели медики скорой помощи, от госпитализации мужчина отказался.
ИСТОЧНИК KP.RU