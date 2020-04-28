Водитель без прав сбил мотоциклиста и скрылся в Твери

28 Апр 2020 2020-04-28T10:48:19+03:00

Водитель на иномарке сбил мотоциклиста и скрылся Фото: УГИБДД России по Тверской области

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Авария произошла днем, 27 апреля, в районе дома №20 на Волоколамском проспекте в Твери.

В Госавтоинспекции Тверской области сообщили, что 36-летний водитель, не имеющий права управления транспортным средством, управляя автомобилем "Рено Логан", при перестроении не уступил дорогу и столкнулся с мотоциклом "S2 YQ 250", под управлением 55-летнего водителя (в мотошлеме), который ехал прямо.

Водитель автомобиля "Рено Логан" с места ДТП скрылся. Позже его разыскали и составили административные материалы.

Пострадавшего мотоциклиста осмотрели медики скорой помощи, от госпитализации мужчина отказался.

ИСТОЧНИК KP.RU