2020-04-28T10:48:19+03:00
Происшествия

Водитель без прав сбил мотоциклиста и скрылся в Твери

Пострадавшего осмотрли медики
Ольга ТРОФИМОВА
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Водитель на иномарке сбил мотоциклиста и скрылся Фото: УГИБДД России по Тверской областиВодитель на иномарке сбил мотоциклиста и скрылся Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла днем, 27 апреля, в районе дома №20 на Волоколамском проспекте в Твери.

В Госавтоинспекции Тверской области сообщили, что 36-летний водитель, не имеющий права управления транспортным средством, управляя автомобилем "Рено Логан", при перестроении не уступил дорогу и столкнулся с мотоциклом "S2 YQ 250", под управлением 55-летнего водителя (в мотошлеме), который ехал прямо.

Водитель автомобиля "Рено Логан" с места ДТП скрылся. Позже его разыскали и составили административные материалы.

Пострадавшего мотоциклиста осмотрели медики скорой помощи, от госпитализации мужчина отказался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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