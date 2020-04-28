В Тверской области коронавирусом заболели еще девять человек
В Тверской области еще девять человек заразились коронавирусом. Утром, 28 апреля, статистику обнародовал региональный оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.
Всего с начала пандемии в Верхневолжье COVID-19 подтвердили у 507 человек.
Наибольшее количество зараженных в Твери - 159, Конаковском районе 122, Кимрах - 109.
Под наблюдением врачей продолжают оставаться 467 пациентов, они изолированы.
Накануне стало известно, что еще 15 человек завершили лечение и выписаны из больниц. Всего выздоровевших 39 человек.
Один из заболевших COVID-19 скончался. Это мужчина 1952 года рождения, у которого в анамнезе были хронические заболевания.
В Тверскй области продолжает действовать запрет на посещение мест массового скопления горожан, ограничено посещение детских и спортивных площадок, парков и скверов.
В стране за минувшие сутки коронавирусом заразились 6 411 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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