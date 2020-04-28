2020-04-28T11:01:32+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тверской области коронавирусом заболели еще девять человек

Общее количество зараженных достигло 507
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области продолжает действовать запрет на посещение мест массового скопления горожанВ Тверской области продолжает действовать запрет на посещение мест массового скопления горожанФото: Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области еще девять человек заразились коронавирусом. Утром, 28 апреля, статистику обнародовал региональный оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

Всего с начала пандемии в Верхневолжье COVID-19 подтвердили у 507 человек.

Наибольшее количество зараженных в Твери - 159, Конаковском районе 122, Кимрах - 109.

Под наблюдением врачей продолжают оставаться 467 пациентов, они изолированы.

Накануне стало известно, что еще 15 человек завершили лечение и выписаны из больниц. Всего выздоровевших 39 человек.

Один из заболевших COVID-19 скончался. Это мужчина 1952 года рождения, у которого в анамнезе были хронические заболевания.

В Тверскй области продолжает действовать запрет на посещение мест массового скопления горожан, ограничено посещение детских и спортивных площадок, парков и скверов.

В стране за минувшие сутки коронавирусом заразились 6 411 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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