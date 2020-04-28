У Академии ВКО в Твери зацвело одно вишнёвое дерево
Остальные радовать горожан пока не спешат
Вишневое дерево у Академии ВКОФото: Алина ПЕТРОВА
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В Твери около Академии ВКО на улице Жигарева зацвела вишня. Фотографией весенней красоты с "КП" - Тверь" поделились читатели.
Удивительно, но из многих вишневых деревьев, которые растут рядом с академией, расвело лишь одно. Остальные пока запаздывают. Но и одна вишня радует горожан и привлекает их сделать весеннее фото с белоснежными цветами.
Кстати, расцвести в ближайшее время должны и тюльпаны на городских клумбах. Цветники уже приводят в порядок. А после 10-15 мая город начнут озеленять.
ИСТОЧНИК KP.RU