2020-04-28T10:08:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Твери: определёны клиники, где пациентам проводят компьютерную томографию

Разработан новый план маршрутизации пациентов с показаниями на проведение КТ в Твери
Виктория ТУШКОВА
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Пациентов маршрутизируют на КТ в разные больницы Твери в зависимости от тяжести болезни и других факторовПациентов маршрутизируют на КТ в разные больницы Твери в зависимости от тяжести болезни и других факторовФото: Андрей КОПАЛОВ
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В Твери разработан новый порядок маршрутизации (распределения в медучреждения) пациентов, которым необходимо пройти обследование на компьютерном томографе (КТ).

Как сообщает региональный Минздрав, новый план маршрутизации ставит целью повысить безопасность и скорость обследований.

По вызовам "скорой" пациентов доставляют на КТ в первую городскую больницу.

Тех, кто получил направление на обследование от своего участкового, направляют на КТ в клинику "Эксперт". Приём таких пациентов там начался вечером 27 апреля. КТ будут поводить ежедневно с 6 утра и до полуночи.

В областную больницу, а также горбольницу №6 для проведения компьютерной томографии будут направлять пациентов в тяжёлом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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