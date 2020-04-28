2020-04-28T09:48:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Жителям Тверской области раздадут миллион защитных масок

Деньги на закупку выделят из резервного фонда регионального правительства
Ольга ТРОФИМОВА
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Ежедневно предприятия готовы поставлять для акции свыше 44 тыс. изделий Фото: ПТОЕжедневно предприятия готовы поставлять для акции свыше 44 тыс. изделий Фото: ПТО
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Миллион бесплатных многоразовых защитных масок раздадут жителям Тверской области волонтеры Верхневолжья. Акция финансируется из резервного фонда правительства региона. На эти цели выделят 30 млн. рублей. Такое решение было принято 27 апреля на заседании Бюджетной комиссии.

Поставлять маски будут 11 предприятий Тверской области. В частности, ООО Вышневолоцкий комбинат "Парижская коммуна", ООО "Паллада", ООО "Евротек", ООО "Аэлита" и другие. Ежедневно предприятия готовы поставлять для акции свыше 44 тыс. изделий, изготовленных в соответствии со стандартами Министерства промышленности и торговли РФ.

- Это важное мероприятие, направленное на популяризацию мер профилактики коронавирусной инфекции в Тверской области. Важно, чтобы средства индивидуальной защиты распространялись в местах наибольшего скопления людей - общественном транспорте, МФЦ, магазинах, - отметил губернатор Игорь Руденя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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