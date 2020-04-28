Миллион масок подарят жителям Тверской области в связи с коронавирусом

28 Апр 2020 2020-04-28T10:05:33+03:00

Маски для бесплатной раздачи изготовят на 11 тверских предприятиях. Фото: ПТО

Средства на закупку средств защиты выделяются из резервного фонда региона

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Областное правительство обещает бесплатно раздать жителям Верхневолжья миллион многоразовых защитных масок. Передадут их гражданам волонтёры.

Вопрос о финансировании акции обсуждался 27 апреля на заседании бюджетной комиссии, которое провел губернатор Игорь Руденя.

Глава региона отметил, что это мероприятие направлено на популяризацию мер профилактики коронавирусной инфекции.

- Важно, чтобы средства индивидуальной защиты распространялись в местах наибольшего скопления людей – общественном транспорте, МФЦ, магазинах, – сказал Игорь Руденя.

На приобретение масок из резервного фонда региона выделят 30 млн рублей.

11 предприятий Тверской области готовы делать для акции свыше 44 тыс. защитных изделий ежедневно.

ИСТОЧНИК KP.RU