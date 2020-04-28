Миллион масок подарят жителям Тверской области в связи с коронавирусом
Областное правительство обещает бесплатно раздать жителям Верхневолжья миллион многоразовых защитных масок. Передадут их гражданам волонтёры.
Вопрос о финансировании акции обсуждался 27 апреля на заседании бюджетной комиссии, которое провел губернатор Игорь Руденя.
Глава региона отметил, что это мероприятие направлено на популяризацию мер профилактики коронавирусной инфекции.
- Важно, чтобы средства индивидуальной защиты распространялись в местах наибольшего скопления людей – общественном транспорте, МФЦ, магазинах, – сказал Игорь Руденя.
На приобретение масок из резервного фонда региона выделят 30 млн рублей.
11 предприятий Тверской области готовы делать для акции свыше 44 тыс. защитных изделий ежедневно.
ИСТОЧНИК KP.RU
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