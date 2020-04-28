На дороге в Конаковском районе Тверской области погиб мотоциклист
Молодой человек превысил скорость
Мотоциклист погиб на месте ДТП Фото: УГИБДД России по Тверской области
Изменить размер текста:
Авария произошла в 23:00 вечера 27 апреля на автодороге Москва-С.Петербург-Конаково-Иваньково Конаковского района Тверской области.
В УГИБДД России по Тверской области уточнили, что в темное время суток, при искусственном освещении, на сухой дороеге 29-летний мотоциклист, управляя мотоциклом "Кавасаки ZX900-C1" без государственных регистрационных знаков, двигаясь в сторону Дмитровой горы, не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и опрокинулся.
В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда медиков.
ИСТОЧНИК KP.RU