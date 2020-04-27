Тверской дворец культуры "Пролетарка" приглашает на "Праздник танца" онлайн

27 Апр 2020 2020-04-27T21:31:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Тверской Дворец культуры "Пролетарка"продолжает показ онлайн-мероприятий. К просмотру приглашают взрослых и детей.

28 апреля в 19.00 на канале YouTube и ВКонтакте пройдет трансляция концертной программы «Праздник танца 2019».

29 апреля в YouTube, ВКонтакте и Инстаграм - состоится серия танцевальных видеороликов от народного ансамбля эстрадного танца «Фантазия» и народного ансамбля танца «Тверичане» имени Е.И.Комарова.

А 30 апреля на канале YouTube и ВКонтакте будет доступна для общего просмотра

трансляция записи спектакля «Маленькая принцесса» Образцового театра «Люди. Куклы. Маски» Тверского областного Дворца культуры «Пролетарка».

ИСТОЧНИК KP.RU