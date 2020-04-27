2020-04-27T22:08:51+03:00
Общество

В Тверской области будет производиться доставка пенсий на дом

Выплаты начнутся 2 мая
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Всем тем, кто получает пенсии в период с 3 по 11 мая, их принесут досрочно. Фото: Архив "КП"Всем тем, кто получает пенсии в период с 3 по 11 мая, их принесут досрочно. Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В связи с угрозой распространения коронавируса и объявленным режимом самоизоляции всем жителям региона, получающим пенсии и пособия, их будут доставлять на дом. Ходить в почтовые отделения пенсионерам не придется. Выплаты будут производиться Почтой России по графику, составленному в Пенсионном фонде.

Всем тем, кто получает пенсии в период с 3 по 11 мая, их принесут досрочно. Выплаты, назначенные на период с 12 мая и позже, будут сделаны в соответствии с установленным графиком. Каждый получатель может узнать дату доставки в ближайшем отделении Почты России.

Для своевременных выплат пенсий и пособий привлекаются дополнительные сотрудники почты. Кроме денег почтальоны могут по желанию получателя организовать доставку продуктов, прием коммунальных платежей, а также оформление подписки на периодические издания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тверской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тверской певец Евгений Окунев свою новую песню посвятил воинам, павшим в боях под Ржевом
Тверской дворец культуры "Пролетарка" приглашает на "Праздник танца" онлайн
В Тверской области будет производиться доставка пенсий на дом
Горсад Твери опубликовал план онлайн-мероприятий на ближайшую неделю
В Тверской области сажают лес с перевыполнением плана
Под Тверью обнаружен незаконный песчаный карьер
К Дню Победы в Твери распустятся тюльпаны
Памятные "три рубля" с изображением Ржевского мемориала выпустил в обращение Банк России
В Тверской области эпидпорог по заболеваемости ОРВИ и гриппом не превышен
На дорогах Твери начали наносить разметку
Тверским предпринимателям в эпоху коронавируса 72 раза дали взаймы
Жители Тверской области могут задать вопросы о правильном питании на самоизоляции
Случайная собутыльница обокрала жительницу Тверской области
В Вышнем Волочке сгорел грузовик с хлебом
Среднестатистический житель Тверской области хранит в банке более 130 тысяч рублей
В разгар весны участились кражи автомобильных колес в Тверской области
Два автомобиля столкнулись на улице Софьи Перовской в Твери
В Тверской области прокуратура защитила права предпринимателя
В Московском районе Твери полицейские нашли тайник-"закладку" с наркотиками
Запрет на посещение лесов в Тверской области продлён до 14 мая
Бывшего замдиректора Центра соцподдержки населения Твери будут судить за взятку
В Тверской области строить стали больше, а производить меньше
На площади Капошвара в Твери не работает светофор