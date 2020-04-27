В Тверской области будет производиться доставка пенсий на дом
В связи с угрозой распространения коронавируса и объявленным режимом самоизоляции всем жителям региона, получающим пенсии и пособия, их будут доставлять на дом. Ходить в почтовые отделения пенсионерам не придется. Выплаты будут производиться Почтой России по графику, составленному в Пенсионном фонде.
Всем тем, кто получает пенсии в период с 3 по 11 мая, их принесут досрочно. Выплаты, назначенные на период с 12 мая и позже, будут сделаны в соответствии с установленным графиком. Каждый получатель может узнать дату доставки в ближайшем отделении Почты России.
Для своевременных выплат пенсий и пособий привлекаются дополнительные сотрудники почты. Кроме денег почтальоны могут по желанию получателя организовать доставку продуктов, прием коммунальных платежей, а также оформление подписки на периодические издания.
ИСТОЧНИК KP.RU
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