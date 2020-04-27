2020-04-27T20:29:18+03:00
Общество

Горсад Твери опубликовал план онлайн-мероприятий на ближайшую неделю

Горожан ждут мастер-классы, спортивные тренировки и видео-экскурсии
Ольга ТРОФИМОВА
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Городской сад приглашает на онлайн-мероприятия Фото: администрация ТвериГородской сад приглашает на онлайн-мероприятия Фото: администрация Твери
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Городской сад продолжает предоставлять жителям Твери возможность интересно провести досуг в период самоизоляции.

На время, пока парк закрыт для посещений, горожанам предлагают афишу онлайн-мероприятий.

28 апреля и каждый вторник в 11:00 - утренняя зарядка для взрослых.

29 апреля и каждую среду в 18:00 - видео-экскурсии по паркам мира. На этой неделе это будет парижский Диснейленд.

30 апреля в 15:00 - творческий детский мастер-класс.

1 мая в 19:00 - вечер воспомианий. Жителям покажут видео с летних фестивалей прошлого сезона.

2 мая (суббота) в 10:00 начнется детская зарядка.

Мероприятия проходят в группе Городского сада Вконтакте и в Инстаграм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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