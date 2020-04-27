Горсад Твери опубликовал план онлайн-мероприятий на ближайшую неделю
Городской сад продолжает предоставлять жителям Твери возможность интересно провести досуг в период самоизоляции.
На время, пока парк закрыт для посещений, горожанам предлагают афишу онлайн-мероприятий.
28 апреля и каждый вторник в 11:00 - утренняя зарядка для взрослых.
29 апреля и каждую среду в 18:00 - видео-экскурсии по паркам мира. На этой неделе это будет парижский Диснейленд.
30 апреля в 15:00 - творческий детский мастер-класс.
1 мая в 19:00 - вечер воспомианий. Жителям покажут видео с летних фестивалей прошлого сезона.
2 мая (суббота) в 10:00 начнется детская зарядка.
Мероприятия проходят в группе Городского сада Вконтакте и в Инстаграм.
ИСТОЧНИК KP.RU