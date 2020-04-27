2020-04-27T20:17:21+03:00
Общество

В Тверской области сажают лес с перевыполнением плана

Уже посажено на 79,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года
Александр ЖМУЛИН
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Уже посажено 2,9 тыс. га. Фото: ПТОУже посажено 2,9 тыс. га. Фото: ПТО
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За время лесовосстановительных работ в этом году посажено порядка 2,9 тыс. га лесных культур, что на 1,6 тыс. га больше, чем за этот же период в 2019-м.

Губернатор Игорь Руденя определил лесовосстановление как приоритетную задачу в сфере лесного хозяйства региона.

Лесовосстановление ведётся в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».

Согласно нацпроекту в этом году запланировано довести количество спецтехники для профилактики, борьбы с пожарами и других направлений работы в Верхневолжье до 225 единиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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