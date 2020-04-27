2020-04-27T20:12:07+03:00
Общество

Под Тверью обнаружен незаконный песчаный карьер

Ископаемое добывали в районе деревни Савватьево
Ольга ТРОФИМОВА
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Нарушителю грозит административная ответственностьНарушителю грозит административная ответственностьФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Сотрудники Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области в ходе контрольных мероприятий 18 апреля пресекли факт незаконной добычи песка в районе деревни Савватьево Калининского района Тверской области.

- По данному факту проводятся процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств административного правонарушения и привлечение виновного лица к установленной законом ответственности, - сообщили в ведомстве и напомнили, что за пользование недрами без лицензии предусмотрена административная ответственность - штраф: для граждан в размере от 3 000 до 5 000 рублей; для должностных лиц - от 30 000 до 50 000 тысяч рублей; для юридических лиц - от 800 000 до 1 000 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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