К Дню Победы в Твери распустятся тюльпаны

27 Апр 2020 2020-04-27T19:56:10+03:00

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В Твери продолжается подготовка к Дню Победы. Специалисты МБУ "Зеленстрой" приводят в порядок зоны отдыха - красят лавки и урны, заборы, проводят побелку деревьев.

- Проведены уходовые работы в цветниках с тюльпанами, которые высадили осенью, - рассказал главный инженер отдела зеленого строительства МУП "Зеленстрой" Вадим Колобков. - Цветение тюльпанов, как и в предыдущие годы, ожидается к 9 мая.

Высаживать другие городские цветники специалисты планируют после 10-15 мая, когда немного потеплеет.

В этом году горожан ждут сюрпризы. Так, в вертикальных клумбах, вместо привычных петуний, высадят герани. А на Аллее Славы в Мамулино появятся молодые ясени.

ИСТОЧНИК KP.RU