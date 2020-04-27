2020-04-27T19:56:10+03:00
Общество

К Дню Победы в Твери распустятся тюльпаны

Город благоустраивают к празднику
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Цветение тюльпанов ожидается к 9 маяЦветение тюльпанов ожидается к 9 маяФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Твери продолжается подготовка к Дню Победы. Специалисты МБУ "Зеленстрой" приводят в порядок зоны отдыха - красят лавки и урны, заборы, проводят побелку деревьев.

- Проведены уходовые работы в цветниках с тюльпанами, которые высадили осенью, - рассказал главный инженер отдела зеленого строительства МУП "Зеленстрой" Вадим Колобков. - Цветение тюльпанов, как и в предыдущие годы, ожидается к 9 мая.

Высаживать другие городские цветники специалисты планируют после 10-15 мая, когда немного потеплеет.

В этом году горожан ждут сюрпризы. Так, в вертикальных клумбах, вместо привычных петуний, высадят герани. А на Аллее Славы в Мамулино появятся молодые ясени.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Горсад Твери опубликовал план онлайн-мероприятий на ближайшую неделю
В Тверской области сажают лес с перевыполнением плана
Под Тверью обнаружен незаконный песчаный карьер
К Дню Победы в Твери распустятся тюльпаны
Памятные "три рубля" с изображением Ржевского мемориала выпустил в обращение Банк России
В Тверской области эпидпорог по заболеваемости ОРВИ и гриппом не превышен
На дорогах Твери начали наносить разметку
Тверским предпринимателям в эпоху коронавируса 72 раза дали взаймы
Жители Тверской области могут задать вопросы о правильном питании на самоизоляции
Случайная собутыльница обокрала жительницу Тверской области
В Вышнем Волочке сгорел грузовик с хлебом
Среднестатистический житель Тверской области хранит в банке более 130 тысяч рублей
В разгар весны участились кражи автомобильных колес в Тверской области
Два автомобиля столкнулись на улице Софьи Перовской в Твери
В Тверской области прокуратура защитила права предпринимателя
В Московском районе Твери полицейские нашли тайник-"закладку" с наркотиками
Запрет на посещение лесов в Тверской области продлён до 14 мая
Бывшего замдиректора Центра соцподдержки населения Твери будут судить за взятку
В Тверской области строить стали больше, а производить меньше
На площади Капошвара в Твери не работает светофор