Памятные "три рубля" с изображением Ржевского мемориала выпустил в обращение Банк России
Серебряные монеты номиналом три рубля с изображением Ржевского мемориала Советскому солдату выпущены в обращение. Об этом 27 апреля сообщил Центробанк РФ.
Монеты диаметром 39 мм изготовлены из сплава серебра. Масса драгоценного металла в чистоте - 31,1 г, проба сплава - 925.
На лицевой стороне монеты - рельефное изображение Государственного герба РФ, с оборотной - рельефное изображение памятника советскому солдату.
- Тираж монеты составил 3000 штук, - сообщает пресс-служба Банка России.
Напомним, Ржевский мемориал Советскому солдату возвели в Тверской области в честь 75-летия Великой Победы. Работы над монументом завершены. В ближайшее время с памятника снимут строительные леса.
ИСТОЧНИК KP.RU