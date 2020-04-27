2020-04-27T19:32:00+03:00
Общество

Памятные "три рубля" с изображением Ржевского мемориала выпустил в обращение Банк России

Монета выполнена из серебра и имеет ограниченный тираж
Ольга ТРОФИМОВА
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Графика: Банк России Коллаж: КП-ТверьГрафика: Банк России Коллаж: КП-Тверь
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Серебряные монеты номиналом три рубля с изображением Ржевского мемориала Советскому солдату выпущены в обращение. Об этом 27 апреля сообщил Центробанк РФ.

Монеты диаметром 39 мм изготовлены из сплава серебра. Масса драгоценного металла в чистоте - 31,1 г, проба сплава - 925.

На лицевой стороне монеты - рельефное изображение Государственного герба РФ, с оборотной - рельефное изображение памятника советскому солдату.

- Тираж монеты составил 3000 штук, - сообщает пресс-служба Банка России.

Напомним, Ржевский мемориал Советскому солдату возвели в Тверской области в честь 75-летия Великой Победы. Работы над монументом завершены. В ближайшее время с памятника снимут строительные леса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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