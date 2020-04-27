2020-04-27T19:05:24+03:00
Общество

В Тверской области эпидпорог по заболеваемости ОРВИ и гриппом не превышен

С симптомами заболевания лечение проходят почти 5000 жителей
Ольга ТРОФИМОВА
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ОРВИ в регионе более почти 5000 человекОРВИ в регионе более почти 5000 человекФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Управление Роспотребнадзора по Тверской области продолжает еженедельный мониторинг заболеваемости ОРВИ и гриппом в регионе.

По данным ведомства, за прошедшую неделю эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Верхневолжье оставалась на неэпидемическом уровне.

В период с 20 по 26 апреля за медицинской помощью с симптомами гриппа и ОРВИ обратилось 4,8 тыс. жителей области, что на 15% ниже уровня заболеваемости предыдущей недели.

Показатель недельной заболеваемости вирусами негриппозной этиологии ниже эпидемического порога на 45% во всех возрастных группах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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