В Тверской области эпидпорог по заболеваемости ОРВИ и гриппом не превышен

27 Апр 2020 2020-04-27T19:05:24+03:00

ОРВИ в регионе более почти 5000 человек Фото: Олег РУКАВИЦЫН

С симптомами заболевания лечение проходят почти 5000 жителей

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Управление Роспотребнадзора по Тверской области продолжает еженедельный мониторинг заболеваемости ОРВИ и гриппом в регионе.

По данным ведомства, за прошедшую неделю эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Верхневолжье оставалась на неэпидемическом уровне.

В период с 20 по 26 апреля за медицинской помощью с симптомами гриппа и ОРВИ обратилось 4,8 тыс. жителей области, что на 15% ниже уровня заболеваемости предыдущей недели.

Показатель недельной заболеваемости вирусами негриппозной этиологии ниже эпидемического порога на 45% во всех возрастных группах.

ИСТОЧНИК KP.RU