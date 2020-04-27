2020-04-27T18:39:19+03:00
Экономика

Тверским предпринимателям в эпоху коронавируса 72 раза дали взаймы

За счёт этих займов можно, в том числе, выплатить зарплаты
Александр ЖМУЛИН
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Меры поддержки сформированы на основе предложений предпринимателей, которые обратились на областную «горячую линию» 8-800-200-11-69 Центра «Мой бизнес».Меры поддержки сформированы на основе предложений предпринимателей, которые обратились на областную «горячую линию» 8-800-200-11-69 Центра «Мой бизнес».Фото: Александр ЖМУЛИН
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Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области в период пандемии выдал бизнесменам региона уже 72 займа на общую сумму в 147,5 млн рублей. Сейчас рассматриваются заявки еще на более, чем 100 млн.

Полученные займы на от Фонда деньги поиздержавшиеся из-за антикоронавирусных ограничений предприниматели могут потратить, в том числе, и на выплаты зарплат своим сотрудникам.

Заметим, что Фонду на дополнительные займы бизнесу было выделено регионом 612 млн. рублей. Сделано это в соответствии с утверждёнными губернатором Игорем Руденей мерами по поддержке тверской экономики в период пандемии. Всего на это из областного бюджета направлено 1,8 млрд рублей.

Меры поддержки сформированы на основе предложений предпринимателей, которые обратились на областную «горячую линию» 8-800-200-11-69 Центра «Мой бизнес».

ИСТОЧНИК KP.RU

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