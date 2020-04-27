Жители Тверской области могут задать вопросы о правильном питании на самоизоляции

27 Апр 2020 2020-04-27T18:08:36+03:00

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На базе федерального Исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи начал работу контакт-центр по вопросам оптимизации питания. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Тверской области. Обратиться в контакт-центр с вопросом о правильном рационе в условиях самоизоляции могут и жители Верхневолжья.

Задача центра - помочь людям, которые находятся в режиме самоизоляции или на карантине, подобрав для них подходящий рацион питания.

Консультации дают доктора и кандидаты медицинских наук, высококвалифицированные врачи-диетологи.

Получить консультацию можно по телефону в Москве: 8 (495) 150-95-41. Оплата за междугородний звонок будет взиматься по тарифу, установленную вашим телефонным оператором. Телефон работает каждый день, без выходных, с 9 утра до 9 вечера.

ИСТОЧНИК KP.RU