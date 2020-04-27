Случайная собутыльница обокрала жительницу Тверской области

27 Апр 2020 2020-04-27T17:15:14+03:00

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В полицию с заявлением о краже денег обратилась 37-летняя жительница Торжка. Женщина рассказала, что в день происшествия распивала у себя в квартире алкоголь в компании с малознакомой женщиной. Незаметно гостья похитила деньги и скрылась. Ущерб составил 5000 рублей.

Полицейские опросили соседей и организовали поиск подозреваемой. Ею оказалась 41-летняя местная жительница.

В настоящее время фигурантка задержана и водворена в изолятор временного содержания.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU