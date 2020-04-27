В Вышнем Волочке сгорел грузовик с хлебом
Пожар оперативно потушили
Автомобиль сгрел за считанные минуты Фото: vk.com/"Вышний Волочёк - говорим и показываем"
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ЧП произошло днем, 27 апреля, в поселке Красномайский Вышневолоцкого городского округа Тверской области. На место вызвали спасателей.
Как сообщили в региональном ГУ МЧС России, загорелась кабина грузовика, который привез в магазин хлеб и хлебобулочные изделия. Автомобиль принадлежит "Вышневолоцкому хлебокомбинату".
Пожар ликвидировали за несколько минут силами ПСЧ-61. Весь товар удалось спасти.
- Пострадавших нет, - уточнили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU