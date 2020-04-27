Среднестатистический житель Тверской области хранит в банке более 130 тысяч рублей

27 Апр 2020 2020-04-27T16:39:01+03:00

Прирост вкладов жителей Тверской области за два года составил 15,5%. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За последние два года суммы наших банковских вкладов увеличились

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Тверская область попала на 40-е место рейтинга субъектов РФ по размеру банковских вкладов населения.

За последние два года объем банковских вкладов физических лиц вырос в среднем по стране на 19,6% (это пять триллионов рублей), отмечают аналитики, агентство «РИА-Рейтинг». На среднестатистического россиянина сегодня приходится 210 тысяч рублей депозитов.

На среднего жителя Тверской области – 131,5 тысяч рублей (из них в валюте – 7,5%). Прирост вкладов жителей нашего региона за два года составил 15,5%.

Больше всех денег на своих депозитах имеют жители Москвы (в среднем 858,7 тыс.руб.), Санкт-Петербурга (438,6 тыс. руб.) и Магаданской области (333,3 тыс. руб.). Меньше всех – жители Чеченской республики (9,4 тыс. руб.), Ингушетии (10 тыс. руб.) и Дагестана (23,5 тыс.руб.).

А КАК У СОСЕДЕЙ

Московская область – 10-е место, 224,6 тыс. руб.

Ярославская область – 18-е место, 175,9 тыс. руб.

Вологодская область – 28-е место, 149 тыс. руб.

Тверская область – 40-е место, 131,5 тыс. руб.

Смоленская область – 44-е место, 125,2 тыс. руб.

Новгородская область – 48-е место, 117,4 тыс. руб.

Псковская область – 58-е место, 106,9 тыс. руб.

ИСТОЧНИК KP.RU