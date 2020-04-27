В разгар весны участились кражи автомобильных колес в Тверской области

27 Апр 2020 2020-04-27T15:58:08+03:00

Житель Твери попался на краже из гаража Фото: Алексей БУЛАТОВ

Очередное преступление было совершено в Твери

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В дежурную часть Московского отдела полиции УМВД России по городу Твери обратился местный житель. Пенсионер сообщил, что из его гаража были похищены четыре автомобильных колеса общей стоимостью 16 000 рублей.

На месте происшествия сотрудники полиции установили, что злоумышленник взломал замок и проник в гараж. Были опрошены возможные свидетели произошедшего. Экспертами-криминалистами на месте изъяты следы и микрочастицы.

В ходе розыска по подозрению в краже был задержан неработающий ранее судимый житель Заволжского района. Похищенное фигурант уже успел сбыть.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU